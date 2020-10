Il Conservatorio si aggiudica 3,9 milioni di euro per interventi edilizi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia si aggiudica due sovvenzioni per interventi edilizi a seguito di un bando dei ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Benedetto Marcello «sulla base di parametri oggettivi di necessità, equità ed efficienza nella realizzazione degli interventi» si è aggiudicato un contributo diretto di € 360’000 per la realizzazione dell’impianto anti incendio e ha anche ottenuto l’autorizzazione alla stipula di un mutuo, interamente a carico del Ministero, di 3,6 milioni di euro per il restauro conservativo del finestrato e degli oscuri.

Questo storico risultato, figlio dell'eccellente lavoro svolto dal direttore amministrativo del Conservatorio dott. Carmelo Sorgon, è il frutto di un corposo progetto di mappatura sul quale il Benedetto Marcello ha scommesso molto nonostante l'esito non fosse affatto scontato. Si tratta di un'operazione di valore straordinario ed un sostanziale passo in avanti per la messa in sicurezza sia dell'immobile, il più grande dopo Palazzo Ducale, sia dei suoi contenuti.

Il progetto, elaborato di concerto con la Soprintendenza dei Beni Culturali, non solo prevede la salvaguardia delle oltre 500 finestre antiche di Palazzo Pisani, ma è una risposta concreta ai cambiamenti climatici che di recente si sono abbattuti sulla città di Venezia con violenti eventi meteorologici che hanno messo in risalto la fragilità dei finestrati. Inoltre gli interventi sono volti a garantire un miglior isolamento termico con il conseguente risparmio energetico.

Il Conservatorio che già da tempo sta cercando di garantire e attuare una maggiore efficienza energetica dell’edificio, con questa importante risultato compie un apprezzabile passo in avanti al raggiungimento dei suoi obiettivi. È di gran lunga l'intervento di restauro di maggiore sostanza degli ultimi 50 anni che si aggiunge ad un impianto anti incendio fondamentale per l’immobile e per la città di Venezia.