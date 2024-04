Il dottor Francesco Bortoluzzi dell'Aulss 3 Serenissima è il nuovo segretario nazionale di Aigo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Un nuovo e prestigioso riconoscimento per il dirigente medico dell'ospedale veneziano nell'ambito di AIGO, associazione fondata a Roma e impegnata da oltre 50 anni nella promozione del progresso, della prevenzione e della cura delle malattie digestive.

Nato a Venezia nel 1960, il Dottor Bortoluzzi si laurea presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Padova nel 1984. Nello stesso istituto ottiene la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Relatore e moderatore di numerosi convegni regionali e nazionali, Bortoluzzi entra in AIGO nel 2000. Ricopre le cariche di consigliere, segretario e presidente della sezione AIGO regionale Veneto - Trentino-Alto Adige e per quattro anni è stato consigliere nazionale dell'associazione. Rappresenta inoltre AIGO nel progetto Choosing Wisely Italy ed International, dedicato a sviluppare collaborazione tra professionisti sanitari e cittadini per una medicina "sobria, rispettosa e giusta", limitando esami e trattamenti medici non necessari.

La nuova nomina, in qualità di Segretario Nazionale e Tesoriere per il quadriennio 2024/2028, è stata ufficializzata nell'Assemblea Nazionale AIGO a Roma, in occasione del 30° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive FISMAD, federazione di cui AIGO è uno dei soci fondatori. "Sono felice di far parte di questo progetto; da sempre AIGO lavora per lo sviluppo della Gastroenterologia italiana, al servizio dei cittadini e del Sistema Sanitario Nazionale, - afferma il Dottor Bortoluzzi - negli ultimi anni in particolare abbiamo concentrato la nostra attenzione su appropriatezza e sostenibilità, economica ma soprattutto ambientale, a tutela della nostra salute attuale e futura".