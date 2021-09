Il globo di pane "benefico" in trasferta alla rassegna "Pane in piazza" di Mestre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Globo di pane realizzato per la mostra open air "WePlanet 100 globi per un futuro sostenibile" (Milano, 27 agosto - 7 novembre) è ormai un simbolo nazionale di impegno etico per la solidarietà, la pace, la condivisione. Tra i più apprezzati dal pubblico, da quando è esposto in piazza San Carlo proprio sotto la Madonnina, nei prossimi giorni andrà in trasferta a Mestre, in piazza Ferretto, da sabato 25 a domenica 26 settembre, per la due giorni della locale edizione di "Pane in Piazza". Era stato già esposto accanto all’altare maggiore del Duomo, durante la Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre 2020, nella Basilica di Sant’Eustorgio in occasione dell’Epifania 2021 e sempre quest'anno a Pasqua in Piazza del Duomo.

Dopo l’esposizione a Mestre tornerà a Milano in Piazza San Carlo per poi diventare protagonista di una charity action a favore dei progetti missionari nel mondo dei Frati Cappuccini di Piazzale Cimitero Maggiore a Milano. Nel frattempo, al posto del Globo, ci sarà un divertente avviso per informare i cittadini che l’installazione trascorrerà il week end nella città veneta.

L’opera, realizzata da Cesare Marinoni, patron dei 'Pane in piazza', con l’aiuto di Laura Gioacchini e della storica panificatrice meneghina Milena Pizzocchero, misura 1,70 mt di diametro. I pani che la adornano, plasmati con farina e lievito, rappresentano i prodotti tipici delle 20 Regioni italiane e sono stati donati da oltre 300 dei fornai che hanno aderito alle ultime edizioni di 'Pane in Piazza' a Milano. Fra questi: Luca Piantanida di Coggiola (Biella), Nicola Ciarcia di Avellino, Pasquale Esposito di Napoli, Paolo D’Amici di Latina e Pina Mazzara di Trapani.

Pane in piazza a Venezia è promossa dall'Associazione Panificatori di Venezia e provincia e Confcommercio Mestre, col patrocinio del Comune di Venezia e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Un' importante scena istituzionale per il più semplice degli alimenti ma il più ricco di significati.