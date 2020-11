“Il mio migliore amico” il nuovo singolo dei veneziani "On the moon"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Riceviamo e pubblichiamo:

"Così la band veneta descrive il nuovo lavoro: “Il mio migliore amico” è la dipendenza di una persona, di qualunque tipo essa sia. È qualcosa che fa stare bene, della quale non si può fare a meno, che si può arrivare addirittura ad amare, ma che allo stesso tempo mortifica, distrugge, rovina la persona che ne è dipendente. Questo brano parla della relazione che si crea con la propria dipendenza, della sottomissione, dell’assuefazione che questo rapporto fa vivere. On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano. Inizialmente nata come band indie rock, nel 2018 pubblica il primo EP “Episodio 1”, ma è nel 2020 che si consolida la formazione attuale, che vede la nuova chitarrista Giorgia Ravanello unirsi ai due fondatori della band Luna Vianello alla batteria e Luca Di Vacri, bassista diventato anche voce principale nella seconda vita del progetto. Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, con la quale insieme a Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli si appresta a pubblicare del nuovo materiale nell'autunno del 2020. Gli On The Moon sono:Luca Di Vacri (voce e basso)Giorgia Ravanello (chitarra)Luna Vianello (batteria) Produzione artistica: Michele Guberti e Manuele Fusaroli Registrato e mixato: da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarterDistribuzione e promozione: Alka Record LabelRiprese video/photo director: Ilaria Passiatore, Michele GubertiMontaggio video e post Produzione: Ilaria Passiatore www.facebook.com/onthemoonland www.instagram.com/onthemoonland"