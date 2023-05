Il regista noalese Andrea Corazza continua a rappresentare il Veneto nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Andrea Corazza, regista noalese di soli 22 anni, continua a regalare al Paese grandi traguardi internazionali. Con il cortometraggio Make a Wish è riuscito a raggiungere quasi tutti i continenti, vincendo numerosi premi. Sudafrica, Bolivia, Giappone, Russia, Stati Uniti, Kenya, Germania, Corea del Sud; sono alcuni dei Paesi che hanno deciso di selezionare il suo film.

Il progetto cinematografico no-profit, racconta la storia di Rosa, una bambina di 10 anni che da un giorno all'altro si trova a dover scappare dalla guerra. Il regista è stato nominato dalle Nazioni Unite a Nagasaki per il Premio della Pace e il popolo ucraino ha deciso di omaggiare il lavoro, proiettando Make a Wish in centro a Kiev. Corazza nelle prossime settimane sarà ai festival del cinema di Arezzo e Roma ma nel frattempo, ha deciso di dedicare delle giornate agli studenti del territorio, andando a raccontare all'interno delle scuole, come da una semplice idea si arriva alla realizzazione di un progetto. Ha iniziato queste "lezioni" alle scuole elementari di Briana (Noale), proprio dove lui stesso ha cominciato a rapportarsi con il mondo dell'arte.

"È molto importante stimolare la fantasia e la creatività dei bambini e dei ragazzi. In questi ultimi anni tutto arriva con un semplice click e abbiamo quindi la necessità di sviluppare al massimo questa creatività che è una delle poche cose che ci contraddistingue dalle nuove tecnologie." Il regista aveva già avuto modo di fare queste attività con gli studenti di H-Farm, è stato molto soddisfatto della partecipazione degli studenti e spera di poter continuare questo percorso nelle scuole con l’obiettivo di stimolare anche gli alunni che molto spesso faticano ad esprimersi.

Andrea Corazza attualmente sta studiando all'Università di Padova e sta scrivendo un nuovo progetto cinematografico che, come di sua abitudine, affronterà una tematica sociale.