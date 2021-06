Il rotary club Venezia castellana ha donato uno strumento cingolato alla protezione civile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Il Rotary Club Venezia Castellana ha donato speciale strumento cingolato alla Protezione Civile di Martellago. Il cingolato servirà a trasportare e spostare il materiale nelle situazioni emergenziali e rappresenta per la Protezione Civile uno strumento fondamentale per l’attività di protezione del territorio. L’importante iniziativa è avvenuta nel corso della cerimonia di consegna della Carta costitutiva del Club, alla presenza di numerose autorità Rotariane, civili e religiose, svoltasi presso il Golf Club Ca’ della Nave, a Martellago, attuale sede del Club. La donazione è avvenuta con il fondamentale contributo del Gruppo Socogas, rappresentato per l’occasione da Pierpaolo Perale; presenti il Sindaco di Martellago Andrea Saccarola e il responsabile della Protezione Civile di Martellago Cristiano Serena. Nel corso della cerimonia il Presidente del Rotary Club Venezia Castellana, Roberto Salin, ha presentato i numerosi services svolti nei pochi mesi di attività del Club nonché quelli in programma. Lo scorso settembre il Club ha donato un sollevatore da piscina per disabili alla Polisportiva Terraglio di Mestre; nel mese di dicembre ha avviato la produzione di mascherine biodegradabili, nell’ambito di una importante campagna internazionale promossa dal Rotary a tutela dell’ambiente; nei mesi di gennaio e maggio sono state effettuate delle donazioni nei confronti della Parrocchia di Martellago e del Comune di Martellago, a favore delle famiglie bisognose colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria. Il Rotary Club Venezia Castellana ha in programma un camp per disabili il prossimo 3 luglio presso la struttura di Ca’ della Nave, in collaborazione con il Comune di Martellago e con alcune associazioni del territorio."