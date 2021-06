Il suono nel silenzio un libro da scoprire

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si intitola LA MUSICA NEL SILENZIO il nuovo libro pubblicato dalla Feltrinelli editore di cui autrice è Eleonora Rossin, la compositrice e scrittrice veneta che nel 2013 ha presentato presso l’ufficio stampa della prestigiosa Ca’ Foscari Ateneo di Venezia La musicoterapia nella mente e nel corpo, il primo volume dedicato alla Psico-musicoterapia e divenuto sponsor Unesco nel 2015 per l’alfabetizzazione in India. Il nuovo libro dal titolo Il suono nel silenzio, tocca un argomento di profonda sensibilità sociale, incentrato sul deficit della sordità estendendosi su argomenti della ricerca quali la Psico-acustica e le terapie di riabilitazione negli ambienti didattici riferiti ai soggetti sordi. Il formato cartaceo distribuito dalle librerie Feltrinelli sarà presente in tutti gli Stores online e nel formato Kindle ebook.