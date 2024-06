Il teatro come trasformazione e passaggio: al via la nuova edizione di Venice Open Stage | VIDEO

Limen, confine, soglia: quello spazio di transizione dove il noto incontra l'ignoto e l'ordinario sfuma nello straordinario. La dodicesima edizione del Venice Open Stage agirà infatti proprio nelle soglie, esplorando il limine nelle arti performative, quel luogo di cambiamento e infinite possibilità nel quale ogni spettacolo diventa un rito di passaggio e una scoperta. Dal 1° al 13 luglio l’arena Gigi Dall’Aglio, nel sestiere di Dorsoduro a Venezia, tornerà a ospitare l'innovativa rassegna teatrale organizzata dall’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani.

Artisti, artiste e accademie di recitazione internazionali provenienti da Polonia, Grecia e Paesi Bassi portano in scena opere che attraversano i confini culturali e interrogano le nostre proprie percezioni e dell'altro. Limĭnis - Agire nelle soglie è un viaggio, un'opportunità per le maestranze, le artiste, gli artisti e il loro pubblico di sperimentare il teatro come spazio di cambiamento e trasformazione.

La presentazione della rassegna si è svolta questa mattina a Ca’ Farsetti, alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar e degli organizzatori della manifestazione, Leonia Quarta e il coordinatore del festival David Angeli. Dal 2013 centinaia di studentesse, studenti, allievi attori e attrici, maestranze e ogni genere di professionista legato alle arti performative, hanno calcato il palco di campazzo San Sebastiano, dando vita ad uno degli eventi più seguiti dell’estate veneziana. Infatti da dodici anni i membri dell’associazione culturale Cantieri Teatrali Veneziani si occupano di organizzazione, produzione, direzione artistica, comunicazione e allestimento, con l’obiettivo di portare in uno spazio scenico costruito all’aperto, nel cuore di Venezia, spettacoli di qualità. Ogni edizione dell'iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Comune di Venezia e inserita nel circuito de Le Città in Festa.

Il programma

Saranno la musica e ovviamente il teatro a inaugurare il palco, lunedì 1° luglio, a partire dalle 18 con dj set e aperitivo per proseguire poi con un concerto e uno spettacolo. Dieci sono le rappresentazioni, che inizieranno alle 21.45 con ingresso gratuito su prenotazione ai numeri +393278855509 e +393456105044. Il programma dettagliato è consultabile online.

Il primo luglio si parte con Esagerate!: più che un aggettivo un’esortazione di Cinzia Spanò, che inaugurerà il palco del VOS 2024. Martedì 2 luglio Noemi Piva presenterà Mua’ primo spettacolo della sezione "Rassegna". Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, prima della sezione "Accademie", tornerà l'ArtEZ - Master in Theatre Practices (NL) con DreamBazaar (a Big journey for a Tiny fern!). Ad aprire la sezione "Fermenti", dedicata ai giovani professionisti, venerdì 5 luglio, sarà Fondamenta Zero con Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto; si prosegue sabato 6 luglio con Before Night Falls di Daniela Delerci e, a chiudere la sezione, domenica 7 luglio, sarà Oἶδα / Oida, un rito musicale teatrale di Progetto Amunì. Lunedì 8 e martedì 9 luglio torna la sezione "Accademie" con l’Aristotle University of Thessaloniki che porta lo show Homesick-Ness Blues. Mercoledì 10 luglio, per la sezione "Rassegna", Ksenija Martinović presenterà Tesla, una co-produzione CSS – Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine e Teatro La Contrada di Trieste. Giovedì 11 e venerdì 12 luglio in scena l’ultima accademia: The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art di Varsavia (PL) porterà Blasted. A chiudere la sezione rassegna e il VOS 24, sarà Emanuele Aldrovandi con Dieci modi per morire felici, sabato 13 luglio.