Il teatro Malibran sold out per l’omaggio a Morricone del maestro Diego Basso

Il Malibran, seicentesco teatro veneziano, con la sua storia secolare, è stato l’eleganza quanto raffinata cassa di risonanza delle note di uno dei più straordinari compositori del 900: Ennio Morricone. Il pubblico ha potuto assistere ieri sera, mercoledì 27 marzo, proprio nella Giornata Mondiale del Teatro all’Omaggio a Ennio Morricone, portato sul palco dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso, ulteriormente impreziosito dalla voce lirica di Claudia Sasso.

Una serata emozionante, con un concerto interamente sinfonico, che, a vent’anni dalla nascita del progetto dedicato al compositore romano, continua ad affascinare gli spettatori grazie all’esecuzione magistrale e alla sinergia tra gli orchestrali, la solista e il direttore. Un evento, che ha calcato i più suggestivi pachi italiani e internazionali e che di anno in anno si rinnova, contaminandosi con altre forme artistiche e, inserendo in cartellone brani del compositore romano, magari meno noti al grande pubblico, ma non per questo meno straordinari.

Come il “Marco Polo Main Theme”, che ha aperto il concerto veneziano, composto da Morricone per il film per la TV realizzato nei primi anni ’80 dalla RAI e che il Maestro Basso ha voluto eseguire per la prima volta a Venezia, al Teatro Malibran che è il luogo le cui fondamenta custodiscono la casa di Marco Polo, di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte. In cartellone non potevano certamente mancare le colonne sonore che hanno reso Morricone noto a livello mondiale. Il concerto ha spaziato dal “Segreto del Sahara” a “Per un pugno di dollari”, “Il buono, il brutto, il cattivo” e “C’era una volta il west”. Da “The Mission”, “L’estasi dell’oro” e a “C'era una volta in America” e “Sacco e Vanzetti” , “Joss il professionista (Le professionnel)” a “Malena” e “Nuovo Cinema Paradiso”.

Un autentico vocabolario di suggestioni che non ha conquistato il pubblico cosmopolita presente in teatro, con molti turisti e famiglie con bambini, in un crescendo di emozione culminato dagli applausi a scena aperta in occasione dei due bis che hanno chiuso l’esibizione.