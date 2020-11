I palazzi comunali si tingono di bianco: nel weekend la lotta al cancro polmonare

Le facciate di Ca' Farsetti, Ca' Loredan, del Municipio di Mestre e della Torre civica di Mestre saranno illuminate di bianco nelle serate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre.

L'iniziativa

Il Comune di Venezia aderisce infatti anche quest'anno ad “Illumina novembre”, l'iniziativa nazionale di sensibilizzazione alla lotta contro il cancro al Polmone proposta dall'Associazione “Alcase Italia Odv”. Il tumore al polmone è la principale causa di morte nei Paesi industrializzati, ed il quarto per frequenza nella popolazione. Si è calcolato che 1 uomo ogni 9 e 1 donna ogni 37 sono a rischio di sviluppare il tumore nel corso della loro vita. La diagnosi è più frequente tra gli uomini, ove rappresenta il secondo tumore per incidenza (dopo il carcinoma prostatico), rispetto alle donne, nelle quali è la terza neoplasia per incidenza (dopo il tumore della mammella e del colon-retto). Negli ultimi anni, tuttavia, negli uomini è stata riscontrata una riduzione nell’incidenza del carcinoma polmonare, mentre nelle donne la diagnosi di questo tumore è in aumento