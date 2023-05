Mirano, l'illuminazione pubblica in orario notturno sarà riattivata

«Intervenire sulla pubblica illuminazione, riducendone l’accensione durante le ore notturne, era necessario per mettere in sicurezza i conti pubblici, compromessi dagli aumenti dei costi energetici e per garantire e mantenere “accesi” i servizi rivolti alla cittadinanza, evitando tagli agli stessi ed aumenti generalizzati delle tariffe, che avrebbero prodotto un grave danno ai cittadini. Fin dal primo giorno abbiamo affermato che il provvedimento sarebbe stato di natura temporanea e legato a una situazione contingente di bilancio». Con queste parole il sindaco di Mirano Tiziano Baggio conferma la riattivazione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale.

In questi primi cinque mesi del 2023 sono stati ridotti del 20% i consumi di energia elettrica e del 10% i consumi di gas, mantenendo così il bilancio in equilibrio. «I risparmi conseguiti con questa operazione sono stati decisivi e ora siamo in grado, prima del previsto, di ripristinare progressivamente la pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale - aggiunge il sindaco -. Considerate le attività tecniche necessarie, le attività di ripristino saranno avviate la prossima settimana e completate entro il mese di giugno».

Con le risorse risparmiate, l'amministrazione prevede un progressivo passaggio alla tecnologia a led e l’efficientamento energetico degli edifici comunali. Inoltre, sono stati stanziati tre milioni di euro di fondi comunali che integreranno le risorse per gli investimenti finanziate con fondi Pnrr. Un primo impianto fotovoltaico è stato installato presso la scuola “Manzoni” di Ballò e a breve inizieranno gli interventi per migliorare l’efficienza energetica nel Centro Diurno “Arcobaleno” di Vetrego e nelle scuole “Petrarca” e “Meneghetti”. Sono stati attivati da lunedì scorso i due semafori in via Porara, situati agli incroci con via Da Bassano e con via Vetrego, ed è quasi pronto anche il semaforo a protezione dell’attraversamento pedonale in centro a Vetrego. In tempi brevi saranno avviati a Zianigo i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi di via Varotara e della pista ciclabile che saranno completati entro il mese di agosto. Ed è stato, infine, confermato l’accordo con la Città Metropolitana di Venezia per la realizzazione della rotatoria di Ballò (intersezione via Ballò/via Stazione), attesa da anni e la messa in sicurezza della rotatoria tra via Porara e via Caltana, interessata da numerosi incidenti.