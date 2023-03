ilMuretto apre la stagione 2023 di Jesolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Si è tenuta sabato 18 febbraio la prima grande serata jesolana, a ilMuretto: una data di carnevale che ha ospitato il celebre party dell’Amnesia di Ibiza “Pyramid”. Scenografie suggestive e, ovviamente, grandi ospiti in consolle: Ben Sterling, Jackmaster e Luca Donzelli. La risposta del pubblico è stata incredibile, portando il locale al tutto esaurito, con la pista da ballo piena di ragazze e ragazzi fino alla chiusura.

“La notte passata è la testimonianza di come il pubblico risponda sempre in maniera positiva all’intrattenimento di qualità, arrivando a Jesolo da tutta Italia anche fuori stagione. – afferma uno dei gestori, Samuele Bucciol - Questo ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti e per la stagione estiva. La programmazione che stiamo delineando è di grandissimo spessore, in linea con la storia di questo club, e non mancheranno delle sorprese rispetto allo scorso anno. Stiamo lavorando per mantenere una crescita costante, sia a livello di qualità creativa e artistica che dei servizi".

Si sono infatti accertate presenze nel club da Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, solo per citare alcune regioni. Un dato positivo sicuramente per ilMuretto, ma anche per tutta la città di Jesolo. Non rimane che guardare al prossimo grande appuntamento, rimanendo sintonizzati sui canali social ufficiali del locale: in settimana previsti nuovi annunci.