ilMuretto, annunciata la line up 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il 2023 rappresenta un’annata di ulteriore crescita e proposta artistica per ilMuretto. È stata da pochi giorni annunciata la line up ufficiale della stagione, con qualche sorpresa ancora da svelare. Un annuncio che sa da grande festival più che da club, grazie a cui i fan possono già scegliere ed acquistare i biglietti per le date dei loro dj preferiti.

Tra questi grandi volti storici, come Jamie Jones, Loco Dice, Ellen Allien, Seth Troxler, ma anche grandissimi, più o meno nuovi, volti, come Mochakk, 999999999, Gordo, Indira Paganotto, Anna Tur, Cloonee, Deborah De Luca, I Hate Models, Stella Bossi, SNTS, Sara Landry, e il ritorno di Anotr, Pawsa, Sven Väth, Joseph Capriati e The Martinez Brothers (nella data Daytime, con 14 ore di musica dalle 14:00 alle 04:00, del 2 giugno).

Per il 5 agosto è invece prevista la grande giornata alla spiaggia del Faro di Jesolo, che vede coinvolte le realtà de ilMuretto, Suonica, King’s e Comune di Jesolo, con Peggy Gou, Nu Genea Live Band e, in apertura, Daniele Baldelli. Oltre ai “big”, però, grande spazio a realtà e progetti importanti del panorama underground e clubbing a livello nazionale e internazionale, con dj come Maurizio Schmitz, Simone De Kunovich, Germano Ventura, Eternal Love, Francesco Farfa, Marco Lys, Marco Dionigi, Alex Rubino, Clif Jack, Dj Protein, Italobros, Pancratio, Pastaboys, Sgamo. Ma le sorprese non sono finite: ancora da svelare la serata del 5 agosto, successiva alla giornata del Faro, e il 19 agosto.

Tutta la stagione sarà accompagnata e caratterizzata dallo slogan "Shaping The Beat”: un inno alla libertà, che incoraggia i fan a farsi trasportare dalla musica, “dando forma al battito” della musica attraverso il movimento, secondo la propria percezione. Un sentimento che si manifesta concretamente anche in tutta la comunicazione dei sabato sera e degli extra date, insieme ai grandi dj internazionali, in cui i movimenti del corpo delle persone in pista che ballano vengono ripresi per dare vita a una sfondo per le grafiche dei diversi artisti. Oltre ai celebri nomi in consolle, ilMuretto accoglierà anche nuovi party collaterali per i venerdì sera e gli infrasettimanali.

LINE-UP SEASON 2023 IN AGGIORNAMENTO: 01.06 | IMAGINE 02.06 | DAYTIME w/ The Martinez Brothers + Pastaboys 10.06 | Nicola Parente presenta SOLO PER UNA NOTTE 17.06 | SETH TROXLER + ANOTR 24.06 | 999999999 + SNTS 01.07 | MOCHAKK + DJ PROTEIN 08.07 | I HATE MODELS + ELLEN ALLIEN 15.07 | SVEN VÄTH + MAURIZIO SCHMITZ 22.07 | CLOONEE + MARCO LYS 29.07 | DEBORAH DE LUCA 05.08 | PEGGY GOU + NU GENEA + Daniele Baldelli (Faro di Jesolo) | Night time: TBD 12.08 | PAWSA 14.08 | LOCO DICE + ITALOBROS 15.09 | GORDO 19.08 | TBD 26.08 | INDIRA PAGANOTTO 02.09 | JAMIE JONES 09.09 | JOSEPH CAPRIATI 31.08 | STELLA BOSSI + ANNA TUR