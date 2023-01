Immobili a uso magazzino, il Comune fa un bando per affittarli

La giunta comunale veneziana ha un bando pronto per affidare in locazione immobili di proprietà pubblica, nella città antica e insulare, a uso magazzino da destinare alla conservazione di merci o complementari ad attività commerciali già in essere.

«L’interesse è di agevolare le imprese che già operano in città e nelle isole mettendo a disposizione spazi e locali – spiega l’assessore comunale al Patrimonio, Paola Mar -. L’assegnazione seguirà precisi criteri che terranno conto della valorizzazione e dell’effettiva strumentalità del magazzino per l’esercizio dell’attività di impresa, considerando la vicinanza tra le due unità immobiliari. Si darà, poi, rilievo all’anzianità dell’impresa che presenterà la richiesta oltre che valutare l’offerta economica sul canone di locazione e la qualità del progetto. Si tratta di una scelta destinata principalmente alle attività veneziane».

Il bando prevede che i locali che necessitano di interventi di manutenzione e di adeguamento impiantistico in base alle necessità commerciali e lavorative dell’aggiudicatario, siano a carico dello stesso e sarà prevista una riduzione del 50 per cento del canone di locazione nel caso in cui i locali richiedano ingenti interventi di manutenzione. I canoni di locazione per l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale saranno quantificati sulla base dei valori correnti di mercato.

Per i partecipanti al bando sarà necessario non avere contenziosi giudiziari pendenti con l’Amministrazione comunale, sarà poi vietata qualsiasi variazione, anche parziale, della destinazione d'uso dell'unità immobiliare locata e delle modalità di svolgimento dell'attività contrattualmente prevista e la violazione di tale divieto, così come il mancato uso dell'immobile, comporterà la risoluzione di diritto del contratto. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il locatario dovrà presentare un’idonea fidejussione pari a tre mensilità; nel caso i beni non venissero assegnati alle ditte commerciali, la successiva evidenza pubblica dovrà essere estesa anche alle persone fisiche e privati ed effettuata sulla base della maggior offerta rispetto al canone base d’asta.