I vetrai di Murano sfilano sul red carpet del Lido, testimonial Vittorio Sgarbi | VIDEO

Anche il vetro di Murano alla Mostra del Cinema: mercoledì pomeriggio otto imprenditori del settore hanno portato le loro creazioni artistiche sul red carpet, su iniziativa della sezione Vetro di Confindustria Venezia, per manifestare la volontà e la forza di ripartire dopo le difficoltà degli ultimi tempi. C'erano Gianluca Colonna (Venini Spa), Cristiano Ferro (Effetre Murano Srl), Luigi Lucchetta (Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite Srl), Sergio Morgillo (Arte Di Murano - Archetypo Srl), Edoardo Nason (NasonMoretti Srl), Stefano Schiavon (Salviati Srl), Gianluca Seguso (Seguso Vetri d’Arte) e Martina Semenzato, presidente della sezione Vetro.

Il testimonial era Vittorio Sgarbi, in città per la presentazione del film “Extraliscio. Punk da balera” diretto da Elisabetta Sgarbi, sorella dello storico dell’arte. «Ringrazio Vittorio - ha commentato Martina Semenzato - che, accogliendo il nostro invito, oggi ha voluto raccontare la bellezza e la storia millenaria del vetro. Una eccellenza del Made in Italy, una realtà imprenditoriale che coniuga lavoro, idee, arte, storia e tecnologia. Questa difficile fase storica – conclude – ci ha insegnato l’importanza della strategia, anche dal punto di vista commerciale».