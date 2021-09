Donne a capo d'imprese: le opportunità in un convegno

Le opportunità a disposizione delle nuove imprese condotte da donne al centro di una tavola rotonda ieri, nella sede del Museo M9 a Mestre, per far conoscere le risorse a disposizione delle nuove imprese in rosa. Ad organizzarla il club locale del Soroptimist International, associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, con il patrocinio del Comune di Venezia, che ha inserito l'evento nel calendario delle Città in festa e il supporto della Camera di Commercio Venezia - Rovigo. L'incontro è stato moderato da Annamaria Brusò, socia del Soroptimist, associazione fondata negli Stati Uniti, con 169 club in Italia, che nel 2021 festeggia il centenario.

Oltre alla presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, che ha portato i saluti istituzionali della città, sono stati diversi i relatori che hanno discusso di finanziamenti, risorse e tutele fornite dalla legge alle donne che vogliano avviare un'attività imprenditoriale o l'abbiano già fatto. Tra loro Mariastella Cerato, sostituto procuratore della Corte d'Appello di Venezia la quale nel suo intervento ha fatto riferimento al lavoro come diritto-dovere di rilevanza costituzionale, utile a manifestare la propria personalità e assumere un ruolo sociale.

Chiara Tagliaferro, della Camera di Commerico di Venezia-Rovigo, ha ricordato i tanti strumenti messi a disposizione delle donne imprenditrici (che vogliano dar vita a una startup innovativa o aderire a programmi di rete) da parte dell'ente camerale, il quale ha anche istituito un apposito Comitato per l'imprenditoria femminile. Una panoramica rivolta alle donne che optano per il lavoro autonomo su come redigere un business plan efficace, come passare dall'idea al progetto, avvalersi dei servizi gratuiti offerti dalle istituzioni e dei finanziamenti previsti dalla legge.