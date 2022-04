Nasce "In punta di piedi", la rete delle donne della calzatura della Riviera del Brenta

Ancora una volta il covid ha portato consapevolezza, forza e voglia di uscire allo scoperto alle donne, soprattutto le imprenditrici. E’ il caso delle “calzaturiere” della Riviera del Brenta, vero e proprio distretto delle calzature di lusso a livello mondiale. Qui sono molte le donne che reggono le fila delle aziende della produzione della scarpa della zona, realizzata da aziende familiari diventate pilastri della moda di lusso a livello internazionale.

Tra queste Alessandra Vicari e Paola Smajato, rispettivamente presidente della Sandro Vicari Spa e ad del Calzaturificio Valbrenta. Sono state loro a rendersi conto che una rete di imprenditrici donne della calzatura della Riviera del Brenta non c’era, anche se, come loro, sono tantissime le colleghe che lavorano nelle aziende del distretto che conta 522 imprese per quasi 10 mila addetti. Alessandra e Paola hanno deciso di darsi da fare e di mettere assieme le tante colleghe che vivono una quotidianità simile alla loro e che assieme possono dare vita a progetti comuni, per il bene delle loro aziende e del territorio.

«Con Paola Smajato – spiega Alessandra Vicari, capofila della rete - stiamo cercando di dare vita a qualcosa di nuovo. Ci siamo sedute al tavolo, abbiamo capito che in questo momento le parole chiave sono innovazione e sostenibilità, vogliamo affrontare questi temi con un tocco femminile. Vogliamo mettere insieme le donne della Riviera del Brenta, una rete di Imprenditrici che ogni giorno hanno a che fare con questi temi e vorrebbero viverli al meglio, per migliorare la vita di tutti all’interno delle nostre aziende e dare una risposta diversa anche ai nostri clienti, che siano altre aziende o i consumatori finali».

E così dal detto sono passate al fatto e hanno organizzato un primo incontro, ancora online, con ospite d’onore Valeria Mangani, con la speranza di dare vita presto ad un evento in presenza. “In punta di piedi” l’hanno chiamato, un confronto tra donne del settore per fare squadra, conoscersi e andare subito a mettere sul tavolo proposte, criticità, obiettivi comuni. Un nome che oggi passa anche alla neonata rete. Tra le sfide future prima tra tutte quella della sostenibilità a 360 gradi che va a braccetto con il welfare aziendale, l’innovazione nella calzatura che si sposa con la moda e ancora la formazione continua, ma soprattutto quella delle nuove generazioni che entreranno in azienda, in collaborazione con le istituzioni, le scuole professionali, l’associazione dei calzaturieri.