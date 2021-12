In sicurezza andar per acque da Venezia a Cavallino Treporti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Nel 2011 furono dieci e con carta d’identità trevigiana i fondatori dell’Associazione Nautica Canale Casson a credere nel progetto di borgo fluviale sulle sponde del Canale Casson in località Ponte di Cavallino Treporti, prossimo alle porte dell’antico dazio veneziano, là dove il sale della laguna si mescola con la dolcezza del Sile.

Oggi i soci sono più del doppio e contano anche residenti sandonatesi, cavalinoti, lidensi. Tutti con le onde sotto il paiolato ed il vento sulla faccia. «Alcuni soci hanno preso a lamentare la scarsità del fondale nel tratto del Canale dell’Arco, scarsità che è spesso costato loro l’incaglio ed il conseguente recupero dell’imbarcazione con altri mezzi di soccorso. Così, in agosto, con la collaborazione degli architetti, abbiamo rilevato le quote batimetriche aggiornate; i risultati indicano che i naviganti rischiano lesioni sia alle persone che alle cose», dichiara il trevigiano, appena rieletto presidente, Gianni Franceschini, prima azzurro e CT nazionale di rugby ora innamorato della vela. «Siamo così giunti alla decisione di procedere ad una capillare azione informativa che nei mesi di novembre e dicembre ci ha condotti dall’assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara; dall’ing. Volpe, direttore del Provveditorato alle Acque; dall’ing. Fasiol direttore di Infrastrutture Venete srl ed infine da Monica, vicesindaco del comune di Cavallino Treporti. A tutti abbiamo esposto i dati ed i fatti raccolti in anni di monitoraggio e presenza sul territorio, offrendo, anche, inaspettate soluzioni tecniche ed economiche. Mi riferisco al progetto di ripristino della Litoranea Veneta, uno strumento che gode già del finanziamento dell’Unione Europea per il 50% dei costi».

Il progetto per la riqualificazione del collegamento turistico fluviale tra Venezia e Grado- Litoranea Veneta, è inserito nelle Reti Europee di navigazione interna nell’ambito del bando Connecting Europe Facility CEF Transport 2020. Su tale progetto di rigenerazione e riqualificazione si è espressa positivamente la Commissione EU consentendo alla società Infrastrutture Venete srl, tramite cofinanziamento al 50%, di procedere con la redazione del progetto definitivo/esecutivo. Parimenti e per la stessa percentuale (50%) la Commissione cofinanzierà anche l’esecuzione del progetto fino a 25 milioni di euro. Questo intervento potrebbe consentire alle autorità regionali e locali di adeguare l’idrovia agli standard dei natanti di classe IV CEMT, nonché di portare i fondali a 3 metri.

«Scavare il canale, mettere in sicurezza la navigazione di diportisti ed abitanti della laguna riportandone la profondità almeno a metri 2,50 sul medio mare, ai fini della sicurezza della navigazione come da batimetrie MAV 1999 – 2011, permetterebbe l’accesso alla laguna e al mare, visto e considerato che la barriera del Ponte sul Pordelio a Treporti impedisce di fatto la circolazione. Il canale, che porta alla conca di navigazione che collega la Laguna con il fiume Sile – Piave Vecchia e permette di uscire in mare o proseguire verso NE lungo i corsi d’acqua della Litoranea Veneta, viene infatti utilizzato sia dai diportisti, sia da numerose house boats, sia da imbarcazioni da lavoro per raggiungere la bocca di porto di Jesolo (o, viceversa, per entrare nella Laguna nord), evitando così il lungo tragitto che – diversamente – costringerebbe alla circumnavigazione attraverso la bocca di porto del Lido di Venezia - prosegue Gianni Franceschini - Da subito l’assessore Calzavara ha individuato il carattere di urgenza di un’opera di manutenzione straordinaria del tratto di bacino fluviale indicato, rinviandone l’esecuzione alla società di scopo Infrastrutture Venete srl, prospettando il coinvolgimento dell’assessore regionale ai trasporti Berti ed auspicando la collaborazione del Provveditorato alle Acque, che, dal canto suo, non ha posto ostacoli alla nostra sollecitazione. Resta da capire cosa intende fare l’amministrazione comunale di Cavallino Treporti che tanto si è impegnata con la pista ciclabile a sbalzo sulla laguna».