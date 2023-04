Inaugurata la nuova area fitness al Parco Catene

È stata inaugurata oggi la nuova area fitness realizzata al Parco Catene, a Marghera. L'opera rientra nel progetto che ha visto l’avvio di una prima palestra all'aperto al Parco "Albanese" di Mestre. Il taglio del nastro di oggi segue quello della nuova area attrezzata sportiva aperta al pubblico nelle scorse settimane al Parco Ca’ Bianca, al Lido di Venezia e anticipa quello di Sant’Elena. La nuova struttura di Marghera è dotata di attrezzature professionali con pavimentazione antitrauma installate e messe a disposizione della cittadinanza. In particolare, quella di Catene è stata dotata di un castello calisthenics che consentirà a più persone di allenarsi contemporaneamente.

«È importante che i parchi urbani siano sempre più a servizio dei cittadini e sicuri - commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - questi investimenti promuovono la pratica sportiva, a cominciare dai più giovani. Un plauso alle moltissime associazioni sportive che sono attive in tanti sport differenti per l’impegno quotidiano. Dato il successo, abbiamo in programma di sviluppare queste aree fitness anche in altre zone verdi, in tutti quei luoghi che devono essere mantenuti puliti e in sicurezza». Lo spazio fitness di Catene è finanziato, come negli altri casi, interamente con i fondi React EU per un investimento complessivo di oltre 100mila euro, con l'obiettivo di promuovere lo sport all'aperto in sicurezza. Le attrezzature e i percorsi sono dedicati alle diverse esigenze, con particolare attenzione a soggetti fragili, come anziani e portatori di handicap.