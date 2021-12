Inaugurata la sede regionale dell'Unione stampa sportiva

Presso la sede del Coni a Mestre, in via del Gazzato, è stato inaugurato l'ufficio dell'Unione stampa sportiva italiana (USSI) sezione del Veneto. La sezione è guidata da Alberto Nuvolari e proprio da oggi porta ufficialmente il nome del compianto giornalista sportivo Luca Miani. All'inaugurazione hanno partecipato la moglie Francesca, il presidente regionale del Coni Dino Ponchio e il vicesindaco di Venezia con delega allo sport Andrea Tomaello.

Ussi è un'associazione riconosciuta dal Coni, con il quale collabora sin dalla sua costituzione. Numeri del Coni Veneto con 650.000 tesserati, 200.000 dirigenti e 13.960 società sportive, delle quali proprio l'Unione stampa sportiva racconta le gesta quotidianamente.

Alla cerimonia erano presenti i vertici di Venezia Calcio, Basket Reyer e il delegato provinciale Coni Massimo Zanotto; per la stampa Gianluca Amadori dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, ora consigliere nazionale, assieme al consigliere dell'Ordine Giorgio Massimiliano Gasco che ha ricordato il "collega" Luca Miani: «È stato spesso un punto di riferimento - ha commentato Gasco - Luca sapeva essere duro e critico e soprattutto autonomo nel suo lavoro». Per Amadori, mai come ora la stampa tutta è attesa ad una sfida epocale.

Tomaello ringrazia la stampa per il suo prezioso contributo, proprio in questi momenti di criticità, con una comunicazione efficiente ed efficace. Per superare in modo empirico questa inaspettata crisi, economica e sociale, il Comune ha azzerato i canoni delle concessioni andando incontro alle società sportive tutte.