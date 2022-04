Rinasce l'antico Pontello a Pellestrina

Venerdì scorso è stato inaugurato il ristorante “antico Pontello” a Pellestrina, alla presenza dell’assessore al Commercio e Attività produttive Sebastiano Costalonga, del consigliere delegato alle Isole e Pesca Alessandro Scarpa “Marta”, del consigliere comunale Nicola Gervasutti e dei consiglieri di Municipalità Giorgio Vianello e Massimo Longo. Il progetto è partito dalla famiglia Veronese che, verso la fine dell’anno 2019, ha deciso di rilevare il noto ristorante "Restaurant Pontello" di Pellestrina, per riportarlo agli antichi splendori.

Già attivo nell’1800, si era ridotto ad un pubblico esercizio con piccola cucina con il nome di ristorante “da Niki” ma più comunemente noto come “Babuca”. Superando tutti i gravi problemi derivanti dall’alluvione del novembre 2019 e delle restrizioni del Covid, la famiglia Veronese, attraverso un importante intervento di ristrutturazione, ha riportato il pubblico esercizio alle dimensioni originarie, ripristinando l’attività di ristorazione e ripopolando il piazzale della Chiesa Ognissanti che oggi è diventato un importante punto d’incontro dell’isola. L'attività ha ripreso il nome di “Antico Pontello”. Con i lavori di restauro è stato recuperato uno degli edifici civili rappresentativi della storia dell’isola come si vede dai rivestimenti esterni in pietra d’Istria e i pavimenti in pietra naturale, rinvenuti sotto la moderna soletta in cemento.

Purtroppo, la necessità di mantenere la sopraelevazione sul livello dal mare imposta dalla normativa non ha permesso di rimettere in luce il bel pavimento rinvenuto. «Con la mia partecipazione ho voluto dare un segnale della vicinanza dell’amministrazione a coloro che, coraggiosamente, nonostante il pessimo periodo appena trascorso, vogliono contribuire alla rinascita e alla ripartenza dell’economia della città e al rilancio di quelli che sono i fiori all’occhiello di Venezia, cioè le sue isole, fra cui Pellestrina - commenta l’assessore Costalonga - Oggi dal ristorante “Antico Pontello”, si possono degustare ottimi piatti di pesce alla luce di un fantastico tramonto come da tradizione secolare.