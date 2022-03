Pronto il sottopasso ciclabile alla Fossa di Spinea. «Ora studenti in bici, in sicurezza»

Taglio del nastro stamattina in località Fossa a Spinea sulla nuova ciclabile aperta vicino alla rotonda, una delle ultime opere collaterali al Passante, che connette il Comune a quello di Mirano e riveste un'importanza strategica per il collegamento alle scuole superiori da parte degli studenti. Opera di Veneto Strade ha tardato a vedere la luce per via del completamento delle pompe idrauliche che necessitavano dell'ultimazione del fuonzionamento dei dispositivi elettrici per poter essere azionate.

All'inaugurazione il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, il sindaco di Spinea Martina Vesnaver, il consigliere delegato della Città metropolitana Paolino D'Anna. Il sottopasso è una delle tre opere costituenti l’intervento di messa in sicurezza di percorsi ciclabili nel comune di Spinea. Le altre due opere già realizzate, e in esercizio dal 2020, vanno ad integrare il reticolo ciclabile comunale di Spinea e riguardano il collegamento ciclabile di via Luneo e il percorso ciclabile tra via Martiri della Libertà e via Rimini. L’infrastruttura rappresenta un importante collegamento per gli itinerari ciclabili già esistenti nel territorio: oltre a garantire infatti la connessione e la continuità delle ciclabili che collegano Mestre con Mirano e Spinea con Martellago, connesse tra loro da reciproca sussidiarietà in un equilibrato sistema di mobilità, garantisce, grazie all’eliminazione di un attraversamento semaforizzato, una maggiore fluidità del traffico.

«Questo sottopasso è un’opera attesa da tempo che migliorerà e renderà più sicuri gli spostamenti lenti e sostenibili per i cittadini di Spinea e dei paesi contermini. Costituisce un ulteriore tassello che si aggiunge a una serie di interventi infrastrutturali già realizzati per la messa in sicurezza del sistema di mobilità ciclopedonale del territorio - afferma De Berti - Il tema della sicurezza stradale è un settore di intervento particolarmente importante e oggetto di crescente attenzione per la Regione che dal 2016 ha assegnato contributi per circa 65 milioni di euro a quasi 450 amministrazioni comunali, attraverso i bandi della legge 39 del 1991. Oltre a questo, abbiamo recentemente approvato un protocollo di intesa fra Regione, concessionarie autostradali, Veneto Strade e Ufficio scolastico regionale con l’obiettivo di valorizzare le attività di prevenzione degli incidenti stradali e di diffondere la cultura della sicurezza stradale attraverso informazione ed educazione».

«Obbiettivo centrato e centrale per la nostra città, questa è un'opera buona per poter realizzare quella connessione sicura fra i servizi dei Comuni, fondamentale per il territorio. Spinea non ha le scuole superiori e gli studenti raggiungono ogni mattina Mirano per motivi di studio. Ora potranno farlo con tranquillità», ha commentato il sindaco Vesnaver. Tra i presenti anche l'assessore al Lavori pubblici di Spinea Chiara Perozzo, il sindaco di Salzano Luciano Betteto, e il consigliere regionale Jonatan Montanariello (Pd).