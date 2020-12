Inaugurato e benedetto il nuovo capitello dello Stazio Gondole Molo di San Marco

Era stato rimosso l'11 novembre 2019, il giorno precedente all'Acqua Granda, ora allo stazio Gondole Molo di San Marco è tornata l'effige della Madonna dei Gondolieri, figura cui la categoria è molto legata.

L'iniziativa

All'inaugurazione e benedizione di stamattina, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, è intervenuto l'assessore al Turismo Simone Venturini, assieme al presidente dell'Associazine gondolieri Andrea Balbi, e al consigliere Aldo Reato. «Ringrazio i gondolieri del Molo e il presidente dei Bancali per quest'opera, realizzata dal Cantiere nautico Crea - ha dichiarato l'assessore Venturini - Si tratta di un gesto di valenza sia simbolica, sia concreta. Un'iniziativa che denota un grande rispetto per la tradizione e la storia della città. I gondolieri sono stati pesantemente colpiti dall'emergenza Covid, al pari di tutte le categorie che lavorano con il turismo, e gesti come questo non possono che infondere speranza, specie per chi crede nella Madonna, affinché il 2021 si riveli l'anno del riscatto per Venezia, ripartendo dalle sue radici e dalle sue tradizioni, arrivando quindi preparati alle celebrazioni per i 1600 anni dalla sua fondazione». Concetti ribaditi anche dal presidente dell'associazione gondolieri Andrea Balbi: «Questo capitello riprende il bassorilievo che si trova ai piedi del Ponte della Paglia - ha spiegato - ringrazio l'amministrazione comunale, specie l'assessore Venturini e il consigliere Reato, per aver appoggiato questa iniziativa».