Inaugurato a Venezia il nuovo Despar vicino al cinema Rossini

Taglio del nastro giovedì mattina per il nuovo supermercato Despar a San Marco, nel complesso che ospira il multisala Rossini. Il punto vendita è il quarto a gestione diretta in centro storico, affiancandosi a quelli di Rialto, Lista di Spagna ed ex Cinema Teatro. Alla cerimonia erano presenti i vertici regionali di Aspiag Service e gli assessori al Commercio, Sebastiano Costalonga, e allo Sviluppo economico, Simone Venturini.

Il nuovo Despar nel sestiere di San Marco

Il negozio è inserito nel complesso di quello che era all’origine il settecentesco Teatro di San Beneto e che negli anni ha conosciuto diverse trasformazioni fino ad assumere l’attuale configurazione ospitando il cinema multisala, un ristorante e una superficie commerciale. Il supermercato rispetta la filosofia di recupero di Aspiag Service: si caratterizza per impianti a basso impatto ambientale, l’inserimento di tecnologie per evitare la dispersione di calore nei banchi frigo e l’utilizzo di illuminazione totalmente a led per favorire il risparmio energetico.

Il punto vendita si sviluppa su un’area di vendita di 450 metri quadri, dove trovano spazio i reparti di ortofrutta, la cantina vini e l’area surgelati, mentre nella parte centrale del negozio sono situati la panetteria self-service, i frighi con i prodotti di latticini, carne e take-away, oltre a un reparto di gastronomia con tavola calda e a un’area dedicata ai prodotti "non food". All'interno saranno impiegati 28 collaboratori, di cui 25 neo assunti, che sono stati selezionati nei mesi di settembre e ottobre attraverso una campagna direcruiting nella provincia di Venezia.

«Siamo felici di inaugurare oggi il nostro quarto punto vendita diretto nel cuore di una straordinaria città come Venezia. - ha commentato Giovanni Taliana, direttore regionale Veneto di Aspiag Service - Il nuovo Despar all’interno di un complesso simbolico come quello del Teatro di San Beneto rappresenta un tassello che arricchisce e rinsalda ulteriormente il rapporto tra il marchio dell’abete e la città lagunare, con un importante investimento che punta a radicare il nostro modello di vendita e di servizio alla clientela che si basa sui valori di qualità, convenienza e vicinanza al cliente».

Per Costalonga, questa apertura, «molto attesa dagli abitanti della zona, costituisce un momento di rinascita. Del resto il supermercato si trova in un punto strategico della città ed è diventato un punto di riferimento per molti residenti». Gli ha fatto eco Venturini: «Siamo molto contenti di questa nuova apertura. Un supermercato grande che offre numerosi prodotti di qualità per i residenti. Parliamo sempre di residenza come se bastassero solo le case a garantire una residenza in città. Servono anche i servizi, di cui i supermercati rappresentano un punto di riferimento».