La Sand Nativity di Jesolo inaugurata dal patriarca Moraglia

Si è svolto ieri il taglio del nastro della diciannovesima edizione di Jesolo Sand Nativity, speciale presepe realizzato da artisti scultori con 1500 tonnellate di sabbia. L'opera, collocata quest'anno in piazza Trieste, è stata benedetta dal patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia.

Il percorso, composto da 12 sculture realizzate da 14 artisti provenienti da tutto il mondo, racconta altrettanti miracoli di Gesù. Completa l’esposizione una scultura creata per ringraziare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea nei difficili mesi della pandemia: personale sanitario, volontari, forze dell’ordine, militari ma anche dipendenti delle attività di prima necessità, come ad esempio i supermercati.

Ad arricchire l’edizione 2021, il grande angelo in legno dello scultore Marco Martalar, realizzato utilizzando materiale ligneo proveniente dai boschi distrutti dalla tempesta Vaia.

Orari e periodo di apertura

Il presepe è visitabile dalle ore 15 di mercoledì 8 dicembre 2021 al 6 febbraio 2022, con ingresso gratuito, nei seguenti orari: