Folla di persone all'apertura di Primark a Marghera

Folla di persone al taglio del nastro di Primark. Il rivenditore di moda irlandese ha inaugurato oggi, martedì 7 marzo, il suo nuovo punto vendita all'interno del centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Lo store è il quindicesimo negozio del brand in Italia e il secondo in Veneto, aggiungendosi al punto vendita presso il centro commerciale Adigeo di Verona inaugurato nel 2017.

Con la nuova apertura, Primark ha assunto 150 nuovi dipendenti, per l'86% donne. «Primark è per tutti, sia dal punto di vista dei prezzi, accessibili a tutti, sia per quanto riguarda l'aspetto occupazionale - spiega Luca Ciuffreda, direttore delle vendite italiane del marchio -. Il cliente qui potrà trovare prodotti femminili, maschili, per l'infanzia, ma anche un intero reparto dedicato alla casa e ai cosmetici. Ovviamente non mancano le licenze: Disney, Netflix e Harry Potter».

Con una superficie commerciale di 4.600 metri quadrati, il nuovo store offre l’esperienza in-store per cui il brand è famoso. I clienti potranno acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear, compresi i prodotti a marchio ‘Primark Cares’ in continua crescita. Il 45% dei vestiti di Primark è, infatti, già realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, rispetto al 25% di un anno fa.