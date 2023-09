Ha riaperto oggi il supermercato Alì di Piazzale Candiani a Mestre

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza della proprietà, il supermercato Alì di Piazzale Candiani a Mestre, completamente restaurato e consolidato in chiave sostenibile. I lavori, cominciati a gennaio, sono durati nove mesi e hanno permesso di portare alla luce aspetti architettonici originali nascosti sin dalle precedenti gestioni commerciali, come mattoni risalenti a inizio Novecento e antiche capriate in legno.

Al taglio del nastro, oltre alla famiglia Canella al completo, erano presenti Don Augusto Princen del Duomo di Mestre, i professionisti e i tecnici che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera e i 30 collaboratori storici, che dopo alcuni mesi smistati in altri punti vendita, saranno ora i motori dell'attività del nuovo supermercato.

«Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto e accompagnato quest’opera di riqualificazione - ha detto il vicepresidente dei supermercati Alì, Gianni Canella -. Il nostro impegno sarà quello di continuare a garantire alla comunità di Mestre la migliore qualità, la migliore convenienza e un servizio che va oltre le aspettative perché dal 1971 la nostra mission è quella di migliorare la vita alle persone nel territorio che ci ospita».

I locali rinnovati sono connotati da una forte impronta green. L’illuminazione è full led ed è presente un impianto domotico per la riduzione degli sprechi. La facciata esterna è rivestita da 167 metri quadri di tavelle foto attive, in grado di depurare l’aria dagli agenti inquinanti alla stregua di 11 alberi. Il punto vendita inoltre è dotato di porte sui surgelati e sui banchi frigo per ridurre le emissioni di CO2, e tutti i frigoriferi sono provvisti di una tecnologia che consente di recuperare il calore per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. L’Alì di Mestre Candiani è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.15 alle 20, e la domenica mattina dalle 9 alle 13.