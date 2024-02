Inaugurato l'anno accademico di Ca' Foscari, la rettrice: «Diamo vita a un campus diffuso»

È stato un omaggio a Marco Polo, per i 700 anni dalla sua morte, a caratterizzare l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Ca’ Foscari di Venezia. Alla cerimonia, tenutasi al Teatro Goldoni, ha partecipato anche la ministra dell'Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, oltre alla rettrice, Tiziana Lippiello, e al sindaco, Luigi Brugnaro.

La rettrice, in particolare, ha illustrato i risultati di metà mandato e le progettualità future per quanto riguarda i servizi alle studentesse e agli studenti, i progetti di ricerca legati alle grandi sfide globali, e più in generale il ruolo dell'università e di Venezia. «Prosegue il nostro impegno nella realizzazione di Venezia città campus - ha detto -: stiamo dando vita a un campus diffuso in tutta la città, con nuovi spazi, biblioteche moderne e residenze dove gli studenti possano vivere appieno la dimensione di un’università viva, immersa nel suo territorio, aperta al mondo».

Un argomento sul quale è intervenuta anche Bernini: «Credo che una Venezia città campus possa funzionare - ha detto -, ma tutto dev'essere combinato con le esigenze di una città turistica. Come ministero - ha aggiunto - stiamo già investendo sulla residenzialità, perché Venezia sia una città aperta al mondo universitario. Abbiamo messo 4,5 milioni di euro per gli studentati di Mestre e dato il via libera a 240 posti letto alla Giudecca».

La rettrice ha quindi annunciato l’esito del bando 2023 "Marie Curie Postdoctoral Fellowships": «Ca’ Foscari - ha spiegato - ha ottenuto 20 fellowship per un finanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro, posizionandosi fra le prime 10 università europee per numero di borse vinte. La vocazione internazionale è da sempre inscritta nel dna della nostra università e della nostra città, che affascina la nostra comunità studentesca». Lippiello ha poi ricordato il piano di sviluppo edilizio dell'ateneo: l'apertura a dicembra della terza residenza studentesca nel campus scientifico di Mestre, la realizzazione in corso d'opera di 1.100 nuovi posti aula nella tesa 4 di San Basilio, e la futura nuova residenza all'ex caserma Pepe che dovrebbe garantire 225 posti alloggio.

Nel suo intervento, il sindaco Brugnaro ha parlato di Venezia come territorio metropolitano allargato «che comprende anche Padova, Treviso ed oltre. Siamo un’unica grande città. L'esperienza di Marco Polo lo dimostra - ha spiegato -: un ragazzo partito appena diciassettenne, alla scoperta del mondo, per poi tornare dopo vent’anni a raccontare ciò che aveva conosciuto. Un viaggio nel nome della scoperta, della curiosità e del coraggio, gli stessi valori che oggi auguro a voi ragazzi».