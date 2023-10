Inaugurazione di "Book Crossing Marghera", una casetta per lo scambio e il deposito di libri

Sabato nel piazzale del Municipio è stata inaugurata "Book Crossing Marghera", una casetta per lo scambio e il deposito di libri. L’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Buongiorno Marghera! e See Live, con il sostegno del consigliere di Municipalità delegato alla cultura, Alessio Pulin, presente all’evento. Hanno preso parte all’inaugurazione Giampietro Condotta, presidente di See Live e Alvise Ferialdi, presidente di Buongiorno Marghera!. C'erano l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, il presidente di Municipalità Teodoro Marolo con numerosi consiglieri. La casetta, realizzata con materiale di recupero, potrà ora essere utilizzata dai cittadini di tutte le età che amano la lettura, per depositare libri e trovare qualche titolo interessante da leggere.

«Ringrazio la Municipalità e le associazioni per l'impegno messo in campo per la realizzazione di questa casetta - ha detto Mar -. Il territorio di Marghera è sempre molto effervescente e ci dà sempre spunti interessanti che ci aiutano a puntare in alto. L'iniziativa presentata oggi è di grande valore, e questo perché la lettura è un potente strumento che deve essere coltivato e incentivato». «Un momento di inizio - ha commentato Venturini - Da oggi inizia la sfida di far vivere la casetta dei libri, ma più in generale di animare questi spazi. Sono infatti in programma dei lavori di ampliamento della biblioteca comunale di Marghera, che rientra in un progetto più ampio che vedrà interessata anche l'area circostante».