Inaugurati due nuovi Eurospar a Jesolo e a San Donà

Sono stati inaugurati questa mattina i due punti vendita di Jesolo Lido e San Donà di Piave, riaperti con insegna Eurospar, che Aspiag Service ha recentemente rilevato in affitto di ramo d’azienda da Winner Supermercati.

Aspiag Service ha deciso di investire nel territorio veneziano, dando un ulteriore impulso allo sviluppo di due negozi che negli anni sono diventati un punto di riferimento per le comunità locali, consolidando così la propria rete che, in Veneto, raggiunge quota 162 punti vendita, di cui 87 diretti e 75 affiliati. I due negozi si trovano a Jesolo Lido, in Piazza Carducci, e a San Donà di Piave, in via Como, e hanno entrambi una superficie di vendita superiore ai mille metri quadri (1.079 per il supermercato di Jesolo e 1.482 per quello di San Donà di Piave).

La totalità dei 70 collaboratori (25 a Jesolo e 45 a San Donà di Piave), precedentemente occupati nei due esercizi Winner, è stata assunta direttamente da Aspiag Service ed entrata a far parte della famiglia Despar. «Con queste due nuove aperture – commenta l’ad di Aspiag Service, Francesco Montalvo – consolidiamo la nostra presenza in Veneto, dove intendiamo proseguire ancora nei nostri progetti di sviluppo seguendo le direttrici della sostenibilità e vicinanza al territorio, anche in termini di occupazione».