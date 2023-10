Un mondo di libri: apre a Venezia la nuova Feltrinelli | VIDEO

La libreria accoglie il lettore offrendo un percorso di scoperta trasversale, che si articola in diversi settori, ciascuno dei quali dedicato a un genere letterario o a una particolare tematica

Oltre 500 lettori, giovedì 26 ottobre, hanno partecipato all’inaugurazione della nuova libreria Feltrinelli Venezia San Polo, alla presenza del presidente, Carlo Feltrinelli, dell'amministratrice delegata Alessandra Carra e di numerosi autori e ospiti. Dopo il taglio del nastro, lo scrittore Giovanni Montanaro ha dedicato alla libreria e alla città un reading tratto da Il Libraio di Venezia.

La libreria accoglie il lettore offrendo un percorso di scoperta trasversale, che si articola in diversi settori, ciascuno dei quali dedicato a un genere letterario o a una particolare tematica. Dalle grandi novità editoriali di narrativa e saggistica, che sin dall’ingresso invitano alla scoperta, al settore dedicato ai grandi temi del dibattito contemporaneo, fino al settore "international", che comprende un’offerta di quasi 800 titoli in lingua inglese, francese, spagnola e tedesca rivolta ai tanti studenti, oltre che naturalmente ai turisti, della città.

Grande spazio è anche riservato alla sezione su Venezia: 500 titoli per approfondire storia e tradizioni locali e dare spazio e voce a quelle che sono le risorse intellettuali del territorio che hanno scritto e narrato della città lagunare. Ma anche un reparto per conoscere, scoprire e apprezzare gli editori locali di qualità: da Wetlands con pubblicazioni dedicate ai temi della sostenibilità sociale e ambientale a Maredicarta, eccellenza per le pubblicazioni di nautica e narrativa di mare; da Lineadacqua a Tostapane.

Il tutto è immerso in un contesto architettonico dalla forte impronta veneziana, con grandi architravi a vista, muri dal cui stucco fuoriesce il mattone “vivo”, pavimentazione in marmo con motivi ellittici realizzata da un’artista locale: elementi che esaltano l’esperienza del lettore all’interno della libreria.