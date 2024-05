Inaugurato il giardino dei Salesiani di Mestre: un luogo di incontro, tra natura e spiritualità | VIDEO

Si tratta di un luogo dedicato all’ incontro, allo studio e al tempo libero degli studenti che costituisce un punto di riferimento per il tessuto sociale costituito dalla Casa salesiana di Mestre: uno spazio per coltivare non tanto specie vegetali, quanto piuttosto relazioni umane e legami educativi. “Hortus conclusus”, questo il nome assegnato al nuovo giardino, è una locuzione in lingua latina che indica i chiostri e giardini chiusi di epoca medievale, utilizzati soprattutto all’interno dei recinti murari dei monasteri per la coltivazione di piante da frutto ed erbe medicinali. Nutrimento e guarigione sono i principi guida che regolano la piantumazione e restituiscono il significato profondo all’esistenza di questa tipologia di giardini. Erano costruiti, molto spesso, seguendo la medesima struttura dell’Eden, il paradiso terrestre descritto dalla Bibbia.

«"Hortus conclusus" rappresenta un nuovo capitolo per la nostra Casa, un luogo dove natura e spiritualità si incontrano per offrire un ambiente di riflessione e crescita. È un esempio tangibile di come l’educazione, la cura dell’ambiente e la sostenibilità possano andare di pari passo, promuovendo un futuro sostenibile e comunità più unite» ha dichiarato don Silvio Zanchetta, direttore dei Salesiani di Don Bosco Mestre, in occasione dell’inaugurazione che si è tenuta con una formula denominata “Thanks day”, ovvero un momento di riconoscenza e gratitudine verso aziende ed enti che hanno intrattenuto rapporti istituzionali con la Casa salesiana di Mestre nel corso dell’anno scolastico e accademico, ai quali è stata consegnata una pianta d’ulivo.

Il nuovo assetto del giardino, curato dagli architetti Luca Cuzzolin ed Elena Vittoria Pedrina dello studio C & P, è stato sviluppato seguendo un approccio sostenibile, reinventando e rimodellando spazi già esistenti, rendendo il parcheggio delle auto un nuovo spazio da abitare grazie anche alle isole verdi ricavate ritagliando l’asfalto. Gli arredi ergonomici e funzionali rendono gradevole anche il sostare, oltre che il transitare attraverso, come pure l’illuminazione notturna e l’abbattimento delle barriere architettoniche ne fanno un ambiente sempre aperto all’accoglienza e all’inclusione. La direzione artistica dell’inaugurazione è stata curata dal docente dell’Istituto Salesiano San Marco Lorenzo Tiengo, mentre i commenti musicali sono stati curati dal maestro Marco Nordio, docente ISSM.

«Il progetto è nato nel 2022 ma la costruzione effettiva si è tenuta tra il 2023 e questi primi mesi del 2024. Il costo complessivo ammonta a circa 350mila euro, una cifra elargita da due famiglie che hanno voluto fortemente donarci i loro risparmi per contribuire a rendere ancora più accogliente questo ambiente. I ragazzi hanno accolto questa nuova struttura con grande entusiasmo, un sentimento condiviso anche dai docenti» conclude don Silvio Zanchetta.