Ecco com'è il nuovo laboratorio del servizio idrico di Veritas | VIDEO

Il nuovo laboratorio di analisi del servizio idrico integrato di Veritas in via Orlanda a Campalto è stato inaugurato nella mattinata martedì 5 marzo. Nell'edificio, che occupa una superficie di 1.655 metri quadrati all'interno del nuovo centro direzionale, lavorano 43 tecnici specializzati e vengono garantite analisi e verifiche sulle acque anche per molte aziende del consorzio Viveracqua.

Ogni anno vengono analizzati oltre un milione di parametri, su oltre 50mila campioni, ed effettuate ricerche di nuovi inquinanti. Fino a oggi l'impianto ha ricevuto circa 800 campioni prelevati in vari punti dell’acquedotto pubblico, sui quali sono state eseguite oltre 12mila analisi di singoli composti fluorurati.