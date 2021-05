Biennale, inaugurato il padiglione Italia dedicato alle "comunità resilienti"

Il cambiamento climatico e il contributo che l'architettura può dare al miglioramento della qualità della vita sono i fili conduttori entro i quali si muove "Comunità Resilienti", il tema che caratterizza il Padiglione Italia all'interno della Biennale di Architettura 2021. L'esposizione è stata presentata oggi, venerdì 21 maggio, alle Tese delle Vergini dell'Arsenale. All'inaugurazione ufficiale hanno partecipato il sindaco Luigi Brugnaro, i ministri della Cultura Dario Franceschini e della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, l'assessore alla Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari e il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto.

Inaugurato il Padiglione Italia

Il Padiglione Italia 2021 parte dal progetto realizzato da Milovan Farronato per la Biennale d'Arte 2019: tutto il materiale di scarto prodotto è stato reimpiegato per nuovi scopi e le installazioni presenti, così come l’allestimento, vivranno una seconda vita. «Ringrazio la Biennale di Venezia - ha dichiarato il sindaco Brugnaro - per aver creduto in questo appuntamento così importante per il rilancio della città. Dopo la sofferta decisione di rinviare l’edizione dell’anno scorso, abbiamo voluto confermare nel mese di febbraio l’appuntamento per il 2021 puntando sul rafforzamento della manifestazione e i numeri ci stanno dando ragione».

«Questa inaugurazione - ha detto il ministro Franceschini - è una dimostrazione all’Italia e al mondo che la cultura può ripartire pur con tutte le misure che è stato necessario introdurre: il contingentamento, le mascherine, il distanziamento, la prenotazione obbligatoria. Anche se con alcune limitazioni ci affacciamo a una stagione di grande ripartenza. Il Padiglione Italia quest’anno è l’esempio di come qualsiasi nostra attività non possa prescindere dalla sostenibilità e dall’impatto sull’ambiente».