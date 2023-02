Dolo, giornata di inaugurazioni tra la nuova palestra e il pronto soccorso

Il vescovo inaugura due chiese restaurate, il sindaco metropolitano la nuova palestra degli istituti scolastici. Tra i due incontri, un sopralluogo al pronto soccorso, a sua volta rinnovato di recente ed entrato in funzione nel 2022. È stata una giornata ricca di incontri significativi, domenica 5 febbraio, per il comune di Dolo, con una serie di visite che si sono susseguite nel corso della mattinata.

La prima tappa è stata la chiesa della Madonna della Salute, presso l'ospedale, che è stata benedetta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. Presenti, oltre al sindaco Gianluigi Naletto, anche il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e il direttore dell'Ulss 3, Edgardo Contato. Era stata l'azienda sanitaria, assieme al Comune, a lanciare la raccolta fondi per finanziare il restauro della chiesetta e restituirla alla cittadinanza. A seguire, la delegazione si è recata in visita al nuovo pronto soccorso e in alcuni reparti dell'ospedale dolese.

Alle 10.15 monsignor Cipolla ha celebrato la Messa presso il duomo, una cerimonia che è stata anche occasione per festeggiare il completamento dei restauri interni ed esterni della chiesa, frutto della generosità di tutta la comunità e della tenacia del parroco don Francesco Mascotto.

Più tardi le autorità si sono trasferite al plesso scolastico, accolte dai dirigenti e dagli studenti delle scuole superiori: qui si è svolto il taglio del nastro della nuova palestra realizzata dalla Città metropolitana di Venezia, evento celebrato con esibizioni sportive dei giovani atleti del Dolphins Basket Dolo. La struttura, utilizzata dal liceo sportivo Galilei e da varie associazioni sportive, è frutto di un investimento di 2,2 milioni di euro. All'evento hanno partecipato anche altri sindaci dei comuni della Riviera del Brenta e i consiglieri metropolitani D'Anna, Universi, Molena e Senno.