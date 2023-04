Inaugurata a Marghera la nuova piscina comunale | VIDEO

Intitolato "Mar Ghe Gera", l'impianto sportivo è composto da due vasche e una palestra di 140 metri quadrati per le attività sportive collaterali

È' stata inaugurata questo pomeriggio la piscina comunale di Marghera, in via delle Macchine. Intitolato “Mar Ghe Gera”, nome scelto dell'associazionismo locale, l'impianto sportivo è composto da due vasche: una principale di 25x12,50 metri e una profondità di 1,80 metri dedicata alle attività natatorie. La seconda, più piccola, di 8x12,50 metri e una profondità da 1,20 a 0,60 metri, è invece riservata a corsi e attività per bambini.

Due gli spogliatoi riservati agli utenti, tre quelli a disposizione degli istruttori e degli addetti. Le nuove gradinate interne al corpo vasche, in occasione di competizioni, potranno ospitare un centinaio di persone, mentre al primo piano è stata realizzata una palestra di 140 metri quadrati per attività sportive collaterali. La struttura sarà alimentata da energia elettrica green con impianto di pannelli fotovoltaici. All'esterno dell'edificio è stato inoltre costruito un parcheggio con 55 posti auto.

La gara per l’affidamento della gestione avviata nel mese di agosto 2022 si è conclusa lo scorso gennaio con l'aggiudicazione all’RTI composto da Stilelibero SSD e ASD Bissuola Nuoto - Nuotatori Veneziani, Fisiosport Terraglio Impresa Sociale SRL, OPEN Fit SSD, Mestrina Nuoto ASD e S.AR.HA Coop. Soc. ONLUS. La durata della convenzione è di nove anni, il canone di 10.000 euro annui. Al fine di garantire un sostegno alle attività nella fase iniziale di gestione, il Comune contribuirà al pagamento di una quota delle utenze per i primi quattro anni di gestione.