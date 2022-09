Aperta la nuova pizzeria in via Miranese. «Cinquant'anni abbondanti di esperienza nell'attività»

Lunedì c'è stata l'inaugurazione di un nuovo punto Pizzalonga away a Mestre in via Miranese 9, con possibilità di consegna a casa da lunedì 19 settembre. L' attività di nuova gestione compensa la chiusura del Pizzalonga away di via Verdi. Al taglio del nastro con l'imprenditore Pino Giordano e il figlio, c'erano l'assessore comunale al Commercio Sebastiano Costalonga, il presidente della Municipalità Mestre Carpenedo Raffaele Pasqualetto, i consiglieri municipali Gabriele Bolzan ed Enrico Giorgiutti, la consigliera delegata al Commercio Chiarastella Berton e un gruppo di cittadini.

La nuova attività completa i successi della ditta Pino, ormai nota dati i 50 anni abbondanti di attività con inizio a Treviso in viale della Repubblica, che continua a essere frequentata da tutte le generazioni che si sono susseguite. «Mi fa piacere essere presente a questi eventi per apertura di nuove attività, soprattutto in zone come questa, dove l'amministrazione sta investendo molto per migliorare la vivibilità, favorendo le attività di pregio - commenta l'assessore Costalonga - È un segnale che stiamo ripartendo, che c'è volontà di mettersi in gioco e affrontare nuove sfide fornendo servizi ai nostri cittadini. Buona fortuna ai titolari e a tutti i collaboratori dell'attività».

I nuovi gestori Andreja Rukaniva col compagno Bruno sono supportati da tanti giovani tutti formati dall'imprenditore Pino per offrire un'uniformità del prodotto molto apprezzato anche nella nostra città. L'amministrazione comunale e la Municipalità hanno portato l'augurio che l'impegno profuso porti buoni risultati in un momento particolarmente difficile per il commercio a livello nazionale. Da lunedì sarà possibile avere il servizio di consegna a domicilio previa prenotazione.