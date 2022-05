Inaugurato il Salone Nautico di Venezia

È stato inaugurato oggi il Salone Nautico Venezia, giunto alla terza edizione, nel cuore dell’industria navale della Serenissima, l’Arsenale. A tagliare il nastro, questa mattina, sono stati il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il Ministro alla Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Squadra Enrico Credendino. Da oggi saranno nove giorni di esposizione in cui i visitatori potranno trovare non solo barche ma anche tante iniziative legate alla cultura del mare.

«Questo è l’unico Salone che si può raggiungere in barca, abbiamo portato qui il popolo della nautica che tanto solca i nostri mari - ha detto Brugnaro -. Al centro del Salone abbiamo messo la sostenibilità, questa è esposizione su cui puntiamo molto, in un luogo magico come l’Arsenale che coniuga tradizione e innovazione. A tutta l’industria nautica, eccellenza del nostro Paese, vogliamo dimostrare che l’Italia ce la può fare». Il Ministro Brunetta ha sottolineato che «qui siamo nel posto giusto, lo dico da veneziano e da presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Il Salone è una vetrina per l’economia del mare, la cantieristica, la nautica da diporto, la base economica di Venezia, diventata grande nei secoli».

Il Salone Nautico Venezia è riconosciuto dal pubblico e dagli espositori come un momento importante della loro stagione nautica, perché arriva nel momento in cui gli appassionati e gli armatori sentono forte il desiderio di andare per mare. Ne è testimone un momento particolarmente importante del mercato nautico, in cui aumentano le vendite. La crescita della cantieristica si esprime anche attraverso una forte proposta innovativa, con la ricerca di nuove soluzioni sostenibili sia nella costruzione che nella propulsione delle barche. Un tema caro a Venezia, che nei prossimi giorni sarà centrale nei numerosi dibattiti, convegni e iniziative del ricco programma.