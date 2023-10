Incidente stradale a Mestre: un'ordinanza regolamenta la circolazione sul cavalcavia

A seguito dell'incidente stradale di marted a Mestre è stata emessa un'ordinanza del settore Mobilità e Trasporti e Area lavori pubblici del Comune di Venezia che regola la viabilità sul cavalcavia di via Libertà. In partcolare, il provvedimento dispone: per l’esecuzione di lavori necessari all’adeguamento del cavalcavia superiore di Marghera, la riduzione a una corsia sul cavalcavia superiore. Sul tratto il limite di velocità sarà di 30 chilometri all'ora. Il provvedimento prevede l'inibizione, per i veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo, di immettersi sul cavalcavia superiore per dirigersi verso la tangenziale.

Sulle corsie di rampa Rizzardi, dirette verso via Fratelli Bandiera o verso via Durando, la viabilità è così regolata: la corsia esterna è dedicata ai veicoli provenienti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo e la corsia interna ai veicoli provenienti dal cavalcavia superiore. Il provvedimento dispone di segnalare le seguenti deviazioni per la tangenziale e l’autostrada:

1.1 verso Venezia e la nuova rotatoria sita tra via delle Industrie e il vecchio sedime di via della Libertà per i veicoli provieniti dal cavalcaferrovia di Corso del Popolo;

1.2 verso via Torino, la nuova rotatoria sita sul ponte di via Torino e la nuova rotatoria sita all’intersezione con via della Industrie i veicoli provenienti da Corso del Popolo, da via Torino e da viale Ancona;

1.3 verso via Forte Marghera e San Giuliano per i veicoli provenienti dal Piazza Barche o da Corso del Popolo;

1.4 verso via Cà Marcello, via Torino, la nuova rotatoria sita sul ponte di via Torino e la nuova rotatoria sita all’intersezione con via della Industrie per i veicoli provenienti da via della stazione;

1.5 verso Venezia la nuova rotatoria sita tra via delle Industrie e via della Libertà per i veicoli provieniti dal via Cappuccina. L'ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al 16 marzo 2024.