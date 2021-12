Incidenti in A4, Unioncamere: «Governo acceleri per risolvere questo problema enorme»

«È un bollettino di guerra che continua a correre e che, purtroppo, registra anche incidenti mortali come quello di pochi giorni fa. Quello che succede ogni giorno è un segnale forte e chiaro: serve un’accelerata del Governo per risolvere questo problema enorme. Non è più il tempo di riunioni, incontri, tavoli o riflessioni, ma è necessario intervenire con investimenti per far partire finalmente i lavori su questo tratto autostradale che ormai viene definito “maledetto”». Con queste parol il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, commenta gli ennesimi incidenti avvenuti in A4 nel corso di questa settimana.

«Non è più solo una questione che riguarda le infrastrutture, ma è un problema di sicurezza stradale che coinvolge cittadini, imprese e tutte quelle persone che ogni giorno percorrono questi 20 chilometri con il rischio di perdere la vita. Per capire che dobbiamo fare presto sarebbe sufficiente guardare l’elenco di incidenti avvenuti quest’anno e mettersi nei panni dei famigliari di chi ha perso, purtroppo, la vita».