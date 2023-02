Ciclo di incontri formativi contro le dipendenze nell'Ulss4

Contro le dipendenze digitali, dal telefonino al tablet alle console di gioco, il personale del Servizio per le Dipendenze ha organizzato un ciclo di incontri formativi per i genitori degli studenti, i più esposti a questo rischio. La novità è stata avviata dalla equipe del progetto "Tutto in Gioco?" del Ser.D in alcuni istituti comprensivi del sandonatese e si amplierà in tutto il territorio dell’Ulss 4.

«L’utilizzo intenso del dispositivo digitale in questa fascia di età è collegato in particolare ai videogiochi che permettono di giocare a distanza con gli amici, vengono scaricati gratuitamente ma durante i giochi viene proposto l’acquisto di accessori online (skin, token, upgrade), sino a forme simili al gioco d’azzardo (loot boxes) o il pagamento per evitare di visionare inserzioni pubblicitarie, ed oltre a questo c’è l’uso intenso dei social network – fanno sapere gli operatori del Ser.D - . Il fenomeno si è sviluppato in modo importante durante la pandemia e nell’ultimo anno abbiamo ricevuto richieste specifiche di aiuto da parte di genitori preoccupati per il tempo che i figli passano davanti agli schermi di smartphone, computer, console collegabili alla tv di casa. Nella maggior parte dei casi erano state già utilizzate delle strategie miranti a ridurre il numero di ore trascorse online che, il più delle volte, non hanno portato ad una soluzione ma hanno generato conflitto familiare».

Gli incontri intendono rispondere a questo bisogno, aiutando in via preventiva i genitori a conoscere il mondo virtuale che tanto attira i ragazzi, proponendo strategie di gestione per diventare adulti “digitalmente responsabili”. Dopo le prime due uscite all’Istituto “Romolo Onor” di San Donà e al “Istituto Comprensivo Noventa di Piave”; gli incontri continueranno il 7 febbraio al “Dario Bertolini” di Portogruaro; il 21 febbraio al “Ruffino Turranio” di Concordia Sagittaria; il 28 febbraio al “Lucia Schiavinato” di San Donà; il 21 marzo al “Tito Livio” di San Michele al Tagliamento e al “Giovanni Pascoli” di Portogruaro; il 23 marzo all’ “Enrico Toti di Musile; il 28 marzo all’ “Andrea Palladio” di Caorle ed al “Guglielmo Marconi” di Ceggia. Per ulteriori informazioni i genitori possono rivolgersi alle segreterie dei rispettivi istituti scolastici.