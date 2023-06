Le Ulss in campo per la prevenzione degli infortuni in 400 aziende veneziane

Una modalità di assistenza e di partecipazione diretta dello Spisal nei confronti delle aziende del settore metalmeccanico, del legno e della logistica, per migliorare le procedure di valutazione del rischio. Di recente le Ulss 3 e 4 hanno attivato una serie di iniziative allo scopo di ridurre più possibile il numero degli infortuni e delle malattie professionali, coinvolgendo 400 imprese della provincia di Venezia.

«Si tratta di piani mirati di prevenzione – osserva il direttore dello Spisal dell’Ulss 4, Davide Sulli - che vantano un’elevata economicità di gestione del personale, iniziando proprio dalle attività via web che permettono di evitare lo spostamento del personale dalle aziende. In questo modo lo Spisal fornisce assistenza e vigilanza alle imprese mantenendo comunque la vigilanza tradizionale». Sulli è autore, insieme ai colleghi dell’Ulss 3, di alcuni incontri con 400 aziende veneziane svolti in modalità webinar dalla sede Spisal di Mestre. Ovvero della prima fase di una più ampia iniziativa inserita nei “Piani mirati di prevenzione” (Pmp) e nel “Piano regionale di prevenzione 2020-2025” contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. «I partecipanti ai webinar - aggiunge Sulli - dovranno restituirci delle check list e sulla base di queste verrà valutato se sarà necessario o meno l’intervento di vigilanza in loco». Per quanto riguarda il territorio Ulss 4, le aziende invitate a partecipare agli incontri sono state 100 del settore metalmeccanico, 30 del settore legno, 20 di logistica. L’adesione è stata quasi totale.