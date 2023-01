I protagonisti della stagione teatrale del Toniolo incontrano il pubblico: grande attesa per Stefano Accorsi

Il Teatro Toniolo apre le porte al pubblico per alcuni incontri pomeridiani pre-spettacolo con i protagonisti della Stagione Teatrale 2022.23, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven.

Sabato 4 febbraio alle ore 17.00 il teatro accoglierà le attrici Anna Foglietta e Paola Minaccioni, in scena con L'attesa dal 3 al 5 febbraio, mentre sabato 4 marzo, sempre alle ore 17.00, sarà la volta di Stefano Accorsi e tutta la compagnia di attori che darà vita ad Azul. Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor dal 28 febbraio al 5 marzo; l’ultimo appuntamento venerdì 14 aprile, alle ore 18.00, sarà con due grandi interpreti quali Umberto Orsini e Franco Branciaroli, protagonisti di Pour un oui ou pour un non, sul palco del Toniolo dal 13 al 16 aprile.



«Proprio dallo scambio, dall'approfondimento e dal confronto nascono i dialoghi più belli – commenta Giorgia Pea, presidente della Commissione Attività culturali –, e questa è una bella opportunità che il Teatro Toniolo offre per incontrare da vicino e conoscere meglio gli artisti, svelare trame, retroscena degli spettacoli e curiosità che fanno del teatro e della sua arte un mondo salvifico e affascinante».

Gli incontri con le compagnie sono tutti a ingresso libero previa prenotazione sul sito del teatro, a partire da una settimana prima dell'evento, ovvero dal 29 gennaio per l'incontro con Anna Foglietta e Paola Minaccioni, dal 23 febbraio per quello con Stefano Accorsi e compagnia e infine dal 7 aprile per Umberto Orsini e Franco Branciaroli.

Gli incontri saranno condotti da Claudia Vigato.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.comune.venezia.it/it/content/incontri-teatro-le-compagnie