Fiesso si interroga sul proprio futuro con un incontro su ambiente e urbanistica

A Fiesso d'Artico si discuterà di sviluppo del territorio nel corso di un incontro organizzato per venerdì 2 luglio (ore 20.30, sala del consiglio del municipio) dal comitato PerFiesso: durante la serata - la prima vera uscita pubblica del comitato - si parlerà di viabilità, urbanistica e sostenibilità, con il contributo di Romeo Toffano, già dirigente all’urbanistica nella Regione Veneto, e il professor Amerigo Restucci, noto storico dell’urbanistica e per anni rettore di Iuav Venezia.

È il presidente di PerFiesso, il professor Marco Stoffella, a spiegare il senso dell'incontro: «Negli ultimi mesi il nostro comitato ha vivacizzato la vita locale con varie iniziative per sottolineare i problemi della vita a Fiesso d’Artico, e insieme le prospettive per risolverli. Ora intendiamo concretizzare queste idee esprimendo una lista civica che raccolga varie forze ispirate al centro, alla sinista e ai "delusi" dei 5 stelle. Ma non ci limitiamo a guardare ai partiti: raccogliamo iniziative di liberi cittadini che hanno piacere di spendersi per il territorio, e questo è lo spirito che ci anima. Cerchiamo di tenere alta l'attenzione sui temi che riguardano il paese e partiamo dall'urbanistica e dall'ambiente, che a Fiesso soffre a causa di un pesante livello di inquinamento atmosferico e di una pessima qualità dell'aria».

«Una riflessione - conclude - su ciò che sarà Fiesso nei prossimi anni, a partire di quello che è stato, nel contesto della Riviera». Il comitato a breve formalizzerà la lista civica che punterà a partecipare alle prossime elezioni amministrative. Tra le iniziative in programma c'è un sondaggio popolare che riguarderà i temi ed i problemi che più stanno a cuore ai cittadini.