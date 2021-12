Sport per l'inclusione e il benessere delle persone disabili: un incontro a San Donà

In occasione della giornata internazionale della disabilità, che si celebra il 3 dicembre, l'Ulss 4 ha organizzato un incontro al centro culturale Da Vinci, a San Donà di Piave, con la partecipazione di rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e di associazioni sportive che operano nel mondo della disabilità.

Lo scopo è riportare in primo piano il tema tra la popolazione e, nel caso specifico, approvare un protocollo d'intesa volto a promuovere lo sport come strumento di inclusione e di benessere psico-fisico per le persone con disabilità. Testimonial dell'iniziativa sarà l'atleta di nuoto paralimpico e di handbike Gabriele Scalise, di origine sandonatese.

Tra i partecipanti interverranno per l'Ulss 4 il direttore generale e quello dei servizi sociosanitari, Mauro Filippi e Paola Paludetti, il direttore del dipartimento di riabilitazione Angelo Lucangeli, il direttore della medicina dello sport Giacomo Checchin, un dirigente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Al termine della tavola rotonda, alcuni ragazzi dell'associazione Alba Chiara intervisteranno l’atleta paralimpico.