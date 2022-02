Messa in sicurezza degli incroci pericolosi, a Noale proseguono i lavori

Proseguono i lavori di messa in sicurezza di alcuni incroci stradali pericolosi a Noale: per via delle opere in corso sono state predisposte alcune temporanee limitazioni. All'incrocio tra via Bigolo e via Valsugana per i pedoni il progetto prevede la creazione di uno spazio di arrivo e di connessione con la strada del Bigolo attraverso la realizzazione di un prolungamento della tombinatura del ponte esistente già realizzata. Per ridurre la velocità si è scelto di rialzare il piano stradale e, ai fini della sicurezza, si interverrà sulla velocità di percorrenza che sarà di 30 chilometri all'ora.



All'incrocio tra via Santa Margherita e via Crosarona sono in costruzione due aiuole spartitraffico, al fine di canalizzare i flussi. Si interverrà anche sulla segnaletica a terra con rallentatori ottici e con segnaletica verticale tramite l'installazione di due segnali luminosi intermittenti con segnale di incrocio pericoloso. Infine, all'incrocio tra via Santa Caterina e via Parauro è in corso la costruzione di un'aiuola spartitraffico per una maggiore definizione geometrica della confluenza delle tre strade. Si interverrà anche con nuova segnaletica attraverso l'installazione di segnali di pericoli con lampeggianti intermittenti.