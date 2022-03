L'indagine su Venezia e una nuova Legge speciale: c'è l'ok del presidente della Camera Fico

I problemi di Venezia indagati e studiati in commissione Ambiente alla Camera, dove allo stesso tempo sarà incardinata la proposta dell'onorevole Nicole Pellicani (Pd) primo firmatario, per una nuova Legge speciale. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dato il via libera all'indagine conoscitiva sui problemi di Venezia, e alla proposta verranno abbinate quelle presentate da Forza Italia e Lega. «L'indagine conoscitiva e l'esame della proposta di legge - commenta Pellicani - consentiranno il confronto sul destino della città. Sarà l'occasione per compiere una serie di audizioni con istituzioni cittadine, categorie economiche e sociali, enti culturali, associazioni, stakeholder. Un'occasione per individuare soluzioni volte ad eliminare le criticità emerse negli anni e aggiornare la legge attuale per governare una città unica al mondo. La pdl - sottolinea - presenta un impianto federalista e metropolitano, che riconosce la specialità di Venezia introducendo elementi di federalismo fiscale e assegnando un'effettiva autonomia d'azione ai vari enti».

Leggi speciali

«Non è pensabile - continua Pellicani - governare la città a colpi di decreti con commissari straordinari. Da tempo c’è la necessità di aggiornare e rifinanziare la Legge speciale per Venezia ma, dopo l’acqua granda del 12 novembre 2019 e le conseguenze drammatiche della pandemia la revisione non è più rinviabile. La Legge speciale da quasi cinquant’anni rappresenta uno strumento fondamentale per il governo della città. C’è però la necessità di aggiornare la normativa attualizzandola, rendendola più aderente alle trasformazioni avvenute nel tempo». Finora sono state varate quattro leggi speciali. La prima, 171 del '73, votata dopo la drammatica alluvione del 1966, che definisce i tre obiettivi ritenuti prioritari per Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica. La 798 del '84, che prevede la costruzione del Mose e introduce il Comitatone, e la terza legge speciale, la 360 del '91, e la quarta, 139 del 1992, sul rafforzamento del coordinamento e l’integrazione tra i vari enti.

Emendamenti e decreti

«La proposta di legge, di cui sono primo firmatario, ripropone i punti fermi della Legge speciale che pone “la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, un problema di preminente interesse nazionale, ponendo al centro l’operatività del Porto e allargando il campo di azione alla pulizia dei canali industriali e alle bonifiche delle aree dismesse di Porto Marghera. Questo è il momento di cogliere le opportunità del Pnrr, la sfida europea del Green deal e della transizione ecologica, per aprire una nuova stagione, facendo i conti con il tema della sostenibilità, la fragilità e unicità di Venezia e la sua laguna». Nel corso della legislatura sono stati approvati alcuni decreti ed emendamenti a favore di Venezia: il Centro internazionale sui cambiamenti climatici; l’art bonus esteso ai beni ecclesiastici; la Zls a Porto Marghera; l’Autorità per la laguna. Inoltre sono stati approvati 4 provvedimenti: il bando per la realizzazione del porto off-shore; il decreto che ha allontanato le grandi navi dal Bacino di San Marco. A questi vanno aggiunte le norme per il Mose e la nomina del commissario per la realizzazione degli approdi delle grandi navi a Porto Marghera (il presidente dell'Autorità portuale del mar Adriatico settentrionale, Fulvio Di Blasio).