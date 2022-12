Influenza, nel Veneto orientale più di mille bambini contagiati in una settimana

«Quest'anno l'epidemia influenzale è in anticipo di un mese rispetto alle previsioni, i casi sono già molti in Veneto e si rispecchiano anche in questo territorio con un trend in ulteriore aumento tanto che, allo stato attuale, non è ancora chiaro quando si raggiungerà il picco dei contagi. Si preannuncia una stagione influenzale particolarmente intensa con un elevato numero di casi che riguarderà in particolare i bambini». Lo ha detto il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, nel tracciare il quadro della situazione relativa all’epidemia influenzale nel territorio dell'azienda sanitaria.

«Negli ultimi due anni l'uso diffuso delle mascherine e l’igiene delle mani diventato un tormentone per limitare la circolazione del Covid – ha aggiunto il direttore del dipartimento di prevenzione, Anna Pupo - ha ridotto anche la circolazione dell'influenza. I bambini per due anni non l’hanno praticamente mai sperimentata, ed ora c’è una fetta di giovanissimi particolarmente suscettibile al contagio». Il dipartimento di prevenzione ha rilevato che la scorsa settimana sono stati oltre mille i bambini contagiati nella fascia d’età 0-14 anni e nella settimana corrente il trend in questa fascia d’età è in ulteriore aumento. La pediatria dell’Ulss 4 da giorni sta gestendo un incremento di richieste di consulenza: oltre cento erogate lo scorso fine settimana e una media di trenta al giorno. «E’ un’influenza caratterizzata da un inizio rapido, con febbre subito elevata, con dolori muscolari, ed è associata spesso a tosse e raffreddore – conclude la dottoressa Pupo - . Il consiglio per cercare di evitare o ridurre i sintomi è semplice: vaccinarsi ed utilizzare la mascherina che aiuta a proteggersi. I vaccini antinfluenzali sono molto efficaci perché contengono esattamente i ceppi di influenza in circolazione».

I pronto soccorso dell’Ulss 4 registrano a novembre un incremento di accessi per influenza del 68% rispetto al 2021, con la fascia d’età pediatrica la più colpita. La vaccinazione antinfluenzale continua e sta procedendo bene, anche grazie all’importante attività svolta dai medici di medicina generale. Gli stessi medici di famiglia ad oggi hanno somministrato l’80% delle dosi a loro consegnate, consentendo di raggiungere la copertura nella pronazione over 65 del 50%. Gli ambulatori vaccinali del dipartimento di prevenzione hanno somministrato 2mila dosi di vaccino. Nelle case di riposo la copertura ha raggiunto il 92% degli ospiti sta andando verso la conclusione.