A Venezia 900 infortuni all'anno nelle costruzioni

Lavoratrici e lavoratori delle costruzioni sono tra i più esposti al rischio di infortunio. Secondo i dati Inail, a Venezia nel 2022 sono stati 895 gli infortuni dichiarati, su circa 17mila addetti nel settore. Ogni anno, più di un lavoratore su venti riporta un infortunio.

«Vecchio e nuovo sfruttamento»

«Non ci stupisce - dichiarano Monica Zambon, segretaria confederale Cgil Venezia e Laura Pastrello, segretaria generale Fillea Cgil Venezia - il dato emerso dal rapporto dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. I cantieri edili sono tra i luoghi di lavoro più pericolosi, e questo è dovuto anche al mancato rispetto delle basilari norme di sicurezza». I controlli effettuati nel 2023 dai militari nel Veneziano hanno rivelato che l'80 per cento dei cantieri ispezionati non era in regola.

«I tanti episodi di infortunio - proseguono Zambon e Pastrello - mettono in evidenza la situazione che si vive nel settore edile e anche per da sempre ci battiamo affinché i lavoratori partecipino ai corsi di formazione promossi dalle scuole edili. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo assistito a un un aumento della compressione dei costi e delle tempistiche lavorative in questo settore che ha causato forme di vecchio e nuovo sfruttamento e tutto ciò non può conciliarsi con la tutela dei lavoratori soprattutto in tema di salute e sicurezza. Anche il Governo decide di lavarsene le mani».

«Fotografia drammatica, che macchia chi lavora correttamente»

Nell'anno appena trascorso sono stati adottati 16 provvedimenti di sospensione di cantieri dai carabinieri, di cui 14 per gravi violazioni in materia di sicurezza e due per lavoro nero. Risultati che «restituiscono una fotografia drammatica dell’attività edilizia veneziana - dice il presidente di Ance Venezia, Giovanni Salmistrari -. Negli ultimi anni le costruzioni hanno registrato un indiscutibile aumento nei volumi di attività. Ciò ha favorito il proliferare di imprese (o meglio pseudo-imprese) improvvisate. La presenza di tanti soggetti improvvisati e spregiudicati inquina nel profondo e getta un discredito generalizzato su un intero settore, macchiando anche quei tanti che invece continuano a operare nella regolarità e nella correttezza, e che subiscono non solo la concorrenza sleale di questi signori ma anche la beffa di vedersi accomunati a loro nel giudizio comune».