L’ingegner Baradello va in pensione: trent'anni di azienda Ulss

Dopo 30 anni esatti di servizio all'Ulss 4 l'ingegner Francesco Baradello è andato in quiescenza. Il direttore del’unità Servizi Tecnici, portogruarese, ha gestito i principali progetti di sviluppo e di manutenzione degli edifici durante le varie fasi di evoluzione di questa Azienda sanitaria: dell'Ulss 14 “Portogruarese” poi diventata Ulss10 con l’accorpamento a quella “Sandonatese”, e infine nell'attuale Ulss4.

Carriera

Nel portogruarese che l’ingegner Baradello ha curato i lavori più importanti: dai vari stralci di ampliamento dell’ospedale San Tommaso dei Battuti alla realizzazione del distretto socio sanitario di San Michele al Tagliamento, ma anche l’edificazione del centro polifunzionale per la riabilitazione psichiatrica in località Fossalato, la ristrutturazione del CSM, la realizzazione della piattaforma per l’atterraggio dell’elisoccorso all'ospedale San Tommaso dei Battuti e molto altro. All'ospedale di San Donà Baradello ha progettato il nuovo monoblocco ospedaliero, la realizzazione della nuova sala gessi, la riqualificazione di altre varie unità operative; a Jesolo tra i vari lavori la progettazione della nuova piastra poliambulatoriale ospedaliera.